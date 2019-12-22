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22 декабря 201923:25

"Рейнджерс" прервал серию поражений, у Панарина передача

nhl.com

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" на льду домашней арены "Мэдисон Сквер Гарден" обыграл команду "Анахайм Дакс" со счетом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0).

У победителей встречи дубль оформил Крис Крайдер (13-я, 37-я минуты) и по разу отличились Филип Хитил (8), Бретт Хауден (9) и Мика Зибанеджад (42), а у гостей единственную шайбу забросил Сэм Стилл (10).

Российский форвард хозяев льда Артемий Панарин провел на льду 18 минут 20 секунд и записал на свой счет одну результативную передачу, его партнер по команде Павел Бучневич очков не набрал, а голкипер Александр Георгиев остался на скамейке запасных.

"Рейнджерс" прервал серию из трех поражений и с 38 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, а "Анахайм" расположился на 14-й строчке на Западе, имея в активе на четыре очка меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "рейнджеры" во вторник, 24 декабря, на выезде сыграют с "Филадельфией", а "утки" 28 декабря примут "Вегас Голден Найтс".

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