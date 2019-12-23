Российская теннисистка Александрова выиграла турнир в Лиможе

Российская теннисистка, 42-я ракетка мира Екатерина Александрова в финале турнира серии "челленджер" во французском Лиможе обыграла представительницу Белоруссии Александру Саснович – 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась один час две минуты, за это время россиянка шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, а у ее соперницы четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк из двух.

Таким образом, 25-летняя теннисистка уже в третий раз стала победительницей этого турнира. Ранее она выигрывала турнир в Лиможе в 2016 и 2018 годах.