Сирийские военные отразили израильскую ракетную атаку

Сирийские системы противовоздушной обороны перехватили несколько ракет в районе Дамаска.

Как сообщает телевидение Сирии, речь идет о ракетах, выпущенных израильской авиацией. В Дамаске прогремели как минимум два мощных взрыва. Одна из ракет упала в 20 километрах к юго-востоку от Дамаска.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) периодически наносит ракетные удары по сирийской территории. Как правило, мишенями являются объекты, на которых находятся иранские военные советники или поддерживающие Дамаск бойцы ливанской группировки "Хезболла", передает "Интерфакс".

Этот обстрел ЦАХАЛ комментировать отказался.

Ранее в воскресенье террористические бандформирования дважды атаковали позиции сирийской армии в Идлибе. В одном случае нападение осуществил отряд численностью в 100 человек (атака отбита артогнем); в другом случае смертник попытался въехать на позиции на заминированном бронеавтомобиле (уничтожен). Всего за сутки зону деэскалации обстреляли 61 раз.