Чемпионат Испании. "Реал" дома не смог обыграть "Атлетик"

В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао – 0:0. За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.

Подопечные Зинедина Зидана довели беспроигрышную серию в примере до девяти игр (пять побед, четыре ничьи) и с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Атлетик" расположился на седьмой строчке, имея в активе 28 очков.

В следующем туре Ла Лиги мадридцы в субботу, 4 января, на выезде сыграют с "Хетафе", а баски днем ранее встретятся с "Севильей".