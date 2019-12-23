Главная новогодняя елка страны готовится принимать гостей

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова сообщила, что главная новогодняя елка России, которая установлена на Соборной площади Кремля, 23 декабря будет полностью готова к праздникам.

В этом году лесная красавица будет украшена игрушками из коллекций, которые использовались все 20 лет, пока существует праздник Всероссийской елки. Будут и новые украшения, созданные ребятами из национальной сборной WorldSkills. Юные мастера получили уникальную возможность самим украсить дерево.

Крылова рассказала, что всего будет использовано более тысячи различных игрушек и более километра гирлянд, передает ТАСС.

Главной елке страны 90 лет. В Кремль 25-метровая красавица приехала из Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области.