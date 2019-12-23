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23 декабря 201902:07

Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний

Global Look Press

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал к введению санкций против украинских компаний, которые договорились с "Газпромом" о прямых поставках газа с 1 января 2020 года.

"Это не коммерческие контракты, они являются политическими", — написал Порошенко в Facebook, комментируя распространенную в СМИ и вызвавшую резонанс информацию о заключении контрактов.

Россия, по его мнению, продает газ пятой колонне со скидкой, чтобы доходы использовались "для подрыва основ украинской государственности", а нынешняя украинская власть, "перешла "красные линии", о которых предупреждали накануне нормандской встречи". Фракция Порошенко инициирует введение санкций против прямых поставок газа из РФ, сообщает ТАСС.

В субботу стало известно, что Украина и Россия должны до 29 декабря заключить новый транзитный договор сроком на пять лет. Минимальный объем прокачки составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 годы. Украина откажется от новых исков против "Газпрома". Российская сторона выплатит почти три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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