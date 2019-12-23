"Тоттенхэм" начал расследование расистского инцидента на матче с "Челси"

В 18-м туре английской премьер-лиги "Тоттенхэм" на поле домашней арены уступил "Челси" со счетом 0:2. После игры пресс-служба хозяев поля выступила с официальным заявлением относительно проявления расизма со стороны своих болельщиков.

Оскорблению подвергся немецкий защитник "Челси" Антонио Рюдигер, об этом сообщил его одноклубник, капитан "синих" Сесар Аспиликуэта: "Тони подошел ко мне и сказал, что слышал расистские выкрики. Я сообщил об этом рефери".

По предварительной информации, причиной такого поведения болельщиков "Тоттенхэма" стало удаление нападающего Сон Хын Мина. Кореец получил красную карточку за удар ногой в корпус Рюдигера.

"Мы проведем тщательное расследование, которое будет включать в себя сотрудничество с футболистами "Челси", – сообщает пресс-служба "Тоттенхэма". – Любая форма расизма абсолютно неприемлема и не будет допущена на нашем стадионе".

Также пресс-служба лондонцев заявила, что по итогам расследования предпримет самые решительные действия в отношении лиц, уличенных в расизме, вплоть до запрета на посещение стадиона.