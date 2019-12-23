Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие "Северный поток-2"

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.

Группа судов, задействованная в строительстве, будет расформирована. Компания отказалась комментировать, на сколько будет отложен проект​​​, сообщает ТАСС.

20 декабря президент США подписал военный бюджет на следующий год, вводящий санкции против 350 подрядчиков, задействованных в строительстве "Северного потока-2". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство.

В сообщении российского МИД говорится, что Вашингтон не сможет помешать России воплощать свои экономические проекты.

"С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников", — отметили в МИД.

На самом деле, указано в комментарии, американцы стремятся лишить европейских потребителей бесперебойного источника дешевого топлива. Как считают российские дипломаты, Белый дом намерен заставить Европу покупать американский дорогой сжиженный газ, замедлив, тем самым, развитие ее экономики и способность к конкуренции с США.