"Наполи" прервал безвыигрышную серию, одержав первую победу под руководством Гаттузо

В рамках 17-го тура Серии А "Наполи" на поле стадиона "Мапей – Читта-дель-Триколоре" в городе Реджо-нель-Эмилия обыграл "Сассуоло" – 2:1. Неаполитанцы прервали безвыигрышную серию в чемпионате Италии из восьми матчей – пять ничьих, три поражения.

Счет в игре на 29-й минуте открыл форвард хозяев поля Хамед Траоре. На 57-й минуте гости восстановили равенство в счете, отличился Маркес Аллан. Точку в игре поставил полузащитник "нероверди" Педро Обьянг, срезавший мяч в свои ворота на 94-й минуте.

"Наполи" одержал первую победу под руководством Дженнаро Гаттузо и с 24 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а "Сассуоло" расположился на 13-й строчке, имея в активе 19 очков.

В следующем туре чемпионата Италии неаполитанцы в понедельник, 6 января, примут миланский "Интер", а "черно-зеленые" днем ранее на выезде сыграют с "Дженоа".