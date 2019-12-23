Из-за шторма Корсика изолирована от континентальной Франции

Из-за шторма "Фабьен", который надвигается на Корсику, остров оказался изолированным от континентальной Франции. Уже отменены все авиарейсы на Корсику, власти закрыли аэропорт.

Он возобновит работу не раньше вторника. Паромное сообщение тоже приостановлено. Из-за поваленных деревьев на острове серьезные перебои в движении поездов. Скорость порывов ветра достигает 170 километров в час.

На прошлой неделе сильный шторм под названием "Эльза" обрушился на Испанию, Португалию и юг Франции. В пострадавших районах оборваны линии электропередачи, нарушено железнодорожное сообщение. Погибли как минимум восемь человек, сообщает телеканал "Россия 24".