На Камчатке перевернулся пассажирский автобус

На Камчатке на трассе в Елизовском районе произошло ДТП с пассажирским автобусом.

Он перевернулся и съехал в кювет, сообщает "Россия 24". По предварительным данным, в автобусе находился 21 человек. Три пассажира пострадали, у них травмы средней тяжести. Им оказана медицинская помощь.

На месте происшествия работают спасатели и полиция.