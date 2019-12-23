Жозе Моуринью: мне несложно признать, что "Челси" был лучше нас

Главный тренер "Тоттенхэма", португальский специалист Жозе Моуринью поделился впечатлениями от матча 18-го тура английской премьер-лиги, в котором его подопечные на своем поле проиграли "Челси" со счетом 0:2.

"Челси" был лучше нас в первом тайме. Мне несложно признать это, – приводит слова Моуринью "Чемпионат.com". – Они играли по схеме, при которой им очень комфортно. По схеме, которую они использовали на протяжении двух лет с Антонио Конте".

Стоит отметить, что это поражение стало вторым для Моуринью в "Тоттенхэме", ранее он проиграл "Манчестер Юнайтед" (1:2). Примечательно, что ранее португальский специалист возглавлял обе эти команды.

"Челси" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 32 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Тоттенхэм" расположился на седьмой строчке, имея в активе 26 очков.