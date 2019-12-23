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23 декабря 201908:50 Антон Подковенко

Любимые серьги Зыкиной и бакинское колье ушли с молотка

Любимые серьги Зыкиной и бакинское колье ушли с молотка

В Москве на аукционе продали личные вещи Людмилы Зыкиной. С одобрения наследников на торгах представили более 60 предметов певицы — от обуви до колье с бриллиантами.

Мемориальный аукцион знаменитой "Коллекции драгоценностей Людмилы Зыкиной" — мероприятие культурное, светское, и по большому счету закрытое. У нашей съемочной группы будет возможность поработать первые десять минут, это самое начало торгов, но мы знаем, какой лот — самый, что называется, "топовый" и дорогой. Это, конечно, любимые серьги Людмилы Зыкиной, в которых она на большинстве исторических фотографий. Стартовая цена — миллион рублей.

Она называла их "мои серьги". Массивные, с сапфирами в 17 карат, огранки "кабошон" — это когда поверхность камня гладкая, отполированная. Работа XIX века. На недавней выставке в Историческом музее, посвященной Зыкиной, эти серьги были самым заметным экспонатом. Они уходят с молотка за два миллиона триста тысяч рублей.

Вторым лотом, за миллион двести тысяч, продано колье, которое, по семейному преданию, преподнес Людмиле Зыкиной сам Гейдар Алиев. Белое и желтое золото, 127 природных бриллиантов. Всего на торгах — 63 предмета.

"Я, конечно, не ожидала, что я могу приобрести бесценные вещи. Поэтому мне это очень все нравится. Я приобрела серебряный браслет с бирюзой и комплект серебряных сережек", — сказала участница аукциона Галина Селезнева.

Среди лотов не только драгоценности. Но и, например, пара концертных туфель, кошелек певицы и даже бусы, которые Зыкина сплела сама. Для поклонников они значат, пожалуй, не меньше, чем кольцо с уральским изумрудом в 5 карат; брошь "Павлин" с бирюзой, подвеска с аметистами и кольца с бриллиантами.

"Сейчас надеть их на себя и ходить куда-то невозможно. Даже при моде на винтаж — все равно видно, что вещь антикварная, вещь старинная, это очень на любителя. Рано или поздно они попадут в музей, их купят коллекционеры", — отметил академик Российской академии художеств Сергей Заграевский.

Аукцион — доказательство того, что наследники Людмилы Зыкиной все-таки пришли к соглашению. Трое племянников певицы уже выставляли на торги некоторые из ее украшений семь лет назад, но результаты аукциона тогда аннулировали по жалобе вновь появившихся родственников. И вот юридические вопросы, наконец, улажены.

К прессе наследники не выходят. Однако известно, что это первые мемориальные торги из запланированной ими серии. Потому что нынешние лоты — даже не половина коллекции драгоценностей Людмилы Зыкиной.

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