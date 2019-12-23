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23 декабря 201908:48

Пас Зыкова помог "Вегасу" выиграть у "Сан-Хосе"

AP Images

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился матчем "Сан-Хосе Шаркс" – "Вегас Голден Найтс". Гости одержали победу с результатом 3:1.

Российский нападающий "Вегаса" Валентин Зыков помог форварду "рыцарей" Петеру Штясны забросить первую шайбу в матче. Теперь на счету 24-летнего хоккеиста один гол и три результативных передачи в 14 встречах.

Показатели Валентина могли быть иными, если 20-матчевая дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. Зыков провел седьмую игру после отбытия наказания.

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