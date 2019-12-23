В Приморье ветеринары пытаются спасти раненую рысь

В Приморском крае ветеринары пытаются спасти раненую рысь. Известно, что хищник вышел к жителям поселка Чугуевка. Как передают "Вести: Приморье" со ссылкой на Центр спасения диких животных "Тигр", дикая кошка пыталась охотиться на мелкую собаку, однако попытки успехом не увенчались.

После этого животное забралось на чердак одного из сараев, где его и обнаружили жители Чугуевки. О происшествии они сообщили сотрудникам охотнадзора.

Рысь оперативно отловили представители МРОО "Центр "Тигр" и группа разрешению конфликтов между крупными хищниками и человеком. После чего передали специалистам. При осмотре медики обнаружили серьезную травму передней лапы. Кроме того, зверь находился в крайней степени истощения. В настоящий момент рысь готовят к операции.