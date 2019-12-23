Ушла за семечками и не вернулась: девушку нашли спустя 16 лет

В Красноярске нашлась жительница Томска, пропавшая 16 лет назад. О том, как искали девушку, рассказала местной телекомпании руководитель организации "Поиск пропавших детей" Оксана Василишина.

8 сентября 2003 года девочку по имени Юля нашли в Красноярске около одного из магазинов. Напуганная 16-летняя девочка стояла у витрины и не могла ответить, откуда она и где ее родные.

"Девочка вышла из дома в Томске в магазин за семечками и пропала. Как она оказалась в Красноярске — неизвестно. Возможно, добралась на попутках или с дальнобольщиками", – рассказала Василишина.

Все эти годы Юля провела в красноярском психоневрологическом интернате. Она не помнила ничего о родственниках и своем месте жительства, смогла только назвать свое имя. Поиском родственников пропавшей девочки тогда занималась милиция. В феврале 2019 года к поискам присоединились волонтерские отряды Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, а также ассоциация "Поиск пропавших детей". Близких Юли начали искать по всей стране, подключив к поискам СМИ и социальные сети.

"В феврале 2019 года наше отделение начало масштабное распространение ориентировки девушки по всей России, по всем поисковым отрядам. И, наконец, пришел результат. Новогоднее чудо — родственников Юли нашли", – сообщили редакции TV Tomsk в пресс-службе Национального центра помощи в Красноярском крае.

20 декабря волонтерам позвонил брат Юли и сказал, что узнал в девушке свою пропавшую сестру. Все эти годы семья пыталась искать Юлю самостоятельно, но безрезультатно.

"У Юли в Томске большая семья, у нее пятеро братьев и сестер, а сама Юля — шестой ребенок. Мама Юли возвращения дочери так и не дождалась, женщина умерла два года назад, — рассказала Василишина.

В настоящее время родственники занимаются восстановлением документов девушки, чтобы вскоре Юля смогла воссоединиться с семьей. Но произойдет это, скорее всего, уже после Нового года. Психологи будут готовить девушку к встрече с ее родными, так как ее психическое состояние все еще остается нестабильным.