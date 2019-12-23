Тренер "Лацио" Индзаги: невероятно два раза выиграть у "Ювентуса"

Главный тренер римского "Лацио" Симоне Индзаги, чьи подопечные накануне в пятый раз в истории выиграли Суперкубок Италии, победив "Ювентус" (3:1), отметил, что его команда заслужила победу. "Мы сделали нечто волшебное", — признался наставник.

"Всего за две недели дважды обыграть "Ювентус" – это невероятно, — цитирует тренера "лациале" Football Italia. – Lумаю, что это была еще одна заслуженная победа сильной команды, которая всегда верила в свои идеи. Наши парни заслужили это".

Когда Индзаги задали обязательный теперь вопрос о борьбе за победу в чемпионате Италии, он сказал: "Забудьте про скудетто. Нам нужно работать, чтобы наслаждаться такими вечерами, как сегодня. В последние годы у нас их было немало, и мы хотим продолжить испытывать подобное".