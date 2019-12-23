Минздрав взял под контроль ситуацию с зарплатами врачей скорой помощи в Новосибирске

Минздрав возьмет под контроль ситуацию с загрузками и зарплатами новосибирских медиков. Глава ведомства Константин Хальзов провел встречу с врачами и фельдшерами скорой помощи, организовавшими пикет 22 декабря. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу правительства Новосибирской области.

Напомним, участники акции пожаловались на высокую загруженность из-за недостатка специалистов, а также на низкие заработные платы. Министр здравоохранения области предложил участникам митинга создать единую рабочую группу, в которую войдут представители администрации скорой помощи и каждой подстанции. Также в ее состав включат руководителей министерства.

"Определённые трудности с дефицитом квалифицированных кадров существуют, однако ситуация под контролем. Министерство прорабатывает варианты решения. Эта проблема является системной, поэтому ее нужно решать не на пикетах, а посредством конструктивного диалога. Мы открыты для любых обсуждений", — заявил Константин Хальзов.

Известно, что на митинге присутствовала и главный врач "Станции скорой медицинской помощи" города Новосибирска Ирина Большакова. Также следует отметить, что предложение о создании рабочей группы от руководителей Минздрава поступило ещё до начала акции.

В настоящий момент, по официальной информации Министерства здравоохранения, средняя нагрузка на одну бригаду станции скорой помощи составляет порядка 16 вызовов в сутки. При этом средняя заработная плата выездных бригад — 38 тысяч рублей, а врачей – около 69 тысяч рублей.