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23 декабря 201910:56

Семье фельдшеров для работы на селе власти Забайкалья купили дом

ГТРК "Чита"

Семейная пара фельдшеров в селе Нарын-Талача Карымского района получила в Новом году подарок в виде просторного дома. Почти два года медработники прожили в полуразвалившемся съемном жилье. Теперь они счастливые обладатели 80-ти квадратных метров.

Новый ФАП открылся в селе Нарын-Талача осенью 2017 года. Тогда же власти начали решать кадровый вопрос, работать там было не кому. Через два месяца из Краснокаменского района в село на работу приехала семья Саломатовых. Нарадоваться новым фельдшерам не могли ни односельчане, ни главный врач Карымской центральной районной больницы. Однако, спустя несколько месяцев врачи собрались уезжать из села, так как условия жизни были не подходящие. Тогда к решению проблемы подключились местные жители, они писала обращения во все возможные инстанции. Последними стали Общероссийский народный фронт и депутат Госдумы Николай Говорин.

Как рассказал ГТРК "Чита" Николай Говорин, сопредседатель регионального штаба ОНФ Забайкальского края, депутат Госдумы РФ, он специально встречался по этой теме с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Договорились о выделение средств на новую квартиру. В результате из федерального бюджета было выделено порядка миллиона рублей.

Новое жилье для Саломатовых — это дом со своим участком, где есть уже и гараж, и баня, и большой огород. К тому же на работе в ФАПе супруги останавливаться не собираются. В планах у молодой семьи разведение домашнего скота — пару коров, коз и с десяток кур. Держать теперь их есть где.

Текст: ГТРК "Чита"

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