Хабаровчанин застрелил сына, празднуя прибавление в семье

Семейная трагедия произошла в пригороде Хабаровска: отмечавший рождение третьего сына отец схватился за ружье и смертельно ранил старшего ребенка. В больницу он его повез на своей машине, но та на полпути заглохла, так что пришлось вызывать такси. Несмотря на все усилия главы семейства, спасти 12-летнего мальчика не удалось.

Описанные события произошли 21 декабря в селе Гаровка-2. В ночь на субботу у пары появился на свет третий ребенок, и многодетный отец выпил несколько рюмок, отмечая прибавление. В этот момент, предположительно, он повздорил со старшим сыном и, желая его припугнуть, схватился за охотничье ружье. Оно, к несчастью, было заряжено. Прогремел выстрел, дробь попала в правый бок подростка.

Выпивший мужчина не стал звонить медикам, а долго бегал по соседям, потом завернул пострадавшего сына в одеяло и на собственной машине тронулся в сторону подстанции скорой помощи в хабаровском поселке имени Горького. Старенький Nissan Bluebird не выдержал такой спешки и заглох примерно на полпути.

Бросив машину, сельчанин на такси добрался до подстанции, но было уже поздно — мальчик скончался от кровопотери.

СКР проводит доследственную проверку инцидента. По некоторым данным, ружье у мужчины хранилось нелегально.