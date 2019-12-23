Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна

В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".

Прокуратура обжаловала это решение, так как считает, что при рассмотрении дела были допущены существенные нарушения, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. Апелляцию на вердикт суда подал и законный представитель ребенка.

Инцидент произошел 6 июня 2019 года. В тот день мужчина пришел в гости к подруге, которая недавно родила. Вскоре женщина ушла в магазин, а ребенка оставила под присмотром знакомого. Мужчина же, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил мальчика из окна первого этажа, разбив стекло. Поймать младенца удалось случайно прохожему. Травм малыш чудом не получил. В отношении знакомого матери ребенка было возбуждено дело по статье "Покушение на убийство малолетнего" УК РФ.