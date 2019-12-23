В Кирове самолет выкатился за пределы ВПП

В кировском аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы самолет из Внукова, никто не пострадал, передает РИА Новости.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, во время посадки Boeing 737 рейсом Внуково — Киров авиакомпании "Победа" выехал за пределы взлетно-посадочной полосы​​​. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.