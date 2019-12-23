Бетономешалка врезалась в дом и упала в Неву. Видео

Ранним утром в понедельник, 23 декабря, бетономешалка потеряла управление и упала в Неву. Регистратор очевидца снял на видео момент ДТП.

На опубликованных кадрах видно, что грузовик на большой скорости ехал по Октябрьской набережной, врезался в дом, резко свернул, ударив машину такси, и вылетел в реку.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что бетономешалку течением отнесло к дому 98 на Малоохтинском проспекте.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Судьба водителя грузовика пока не известна. О причине аварии не сообщается.