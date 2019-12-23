Первый ЗРК "Витязь" передан военным

Концерн "Алмаз-Антей" передал Вооруженным силам России первый комплект зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь". Церемония прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. В рамках приемо-сдаточным испытаний ЗРК обнаружил, захватили и сопроводил реальные летательные аппараты, сообщает агентство ТАСС.

Напомним, в марте заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что государственные испытания "Витязя" завершаются. До конца 2019 года комплекс должны передать военным.

Впервые о ЗРК "Витязь" стало известно в 2013 году, когда его показали Владимиру Путину на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге. Позднее С-350 презентовали на международном авиасалоне МАКС-2013.

Как поясняют создатели, новый комплекс должен заменить С-300. "Витязь" относится к ЗРК среднего радиуса действия: максимальная дистанция перехвата воздушной цели – до 60 километров, а одна пусковая установка несет 12 ракет.