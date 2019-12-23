Два малых города Ивановской области вошли в список самых интересных по версии Forbes

Forbes подготовило ТОП самых интересных малых городов России. В списке два населенных пункта Ивановской области - Южа и Холуй. Рейтинг размещен в разделе "Урбанистика".

Авторы исследования рекомендуют в Эже и Холуе любоваться видами краснокирпичной мануфактуры на озере Вазаль. Проехать на квадроцикле по Южским озерам, Отведать домашней еды в гостевом доме "Жар-птица". Кроме того, интересна история офень и южского наличника в гостевом доме "Русская дача". А еще на местном рынке можно купить бабушкины заготовки, шерстяные носки и варежки. И посмотреть лаковую миниатюру в Холуе.

ГТРК "Ивтелерадио" отмечает, что сотавители рейтинга советуют посетить в регионе всероссийский рок-фестиваль "Взлетная полоса", а также международный фольклорно-гастрономический фестиваль "КухонЪ".