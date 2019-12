Билеты на бой с участием Макгрегора и Серроне разошлись за сутки

Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, который в последний раз выходил в октагон более года назад, проиграв россиянину Хабибу Нурмагомедову, возвращается. И билеты на его поединок на турнире UFC 246 разошлись за 24 часа.

Бой главного скандалиста мирового ММА против американца Дональда "Ковбоя" Серроне станет главным событием на турнире ведущей американской лиги, который пройдет 18 января в Лас-Вегасе. Накануне контрамарки были выпущены в свободную продажу и их раскупили за сутки. Прибыль от продажи билетов составила 10 млн долларов.

Per @danawhite #UFC246 sold out @TMobileArena on first day on sale. Gate of $10 million.