Тренер "Реала" Зидан: матч не получился, но сезоном я доволен

Французский наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги последнего в календарном году матча своей команды, в котором "сливочные" не смогли дома выиграть у "Атлетика" из Бильбао (0:0) и осенней части сезона в целом. "Год был хорош", — оптимистично заключил тренер.

"Да, у нас случается, что мяч не идет в ворота, но нет повода огорчаться, — цитирует Зидана испанское издание Marca. – Нам нужно думать о том, что этот год был хорош во всем. И мы с нетерпением ждем продолжения в 2020-м".

Говоря об игре с "Атлетиком", который сумел отобрать очки и у "Реала", и у "Барселоны", тренер "Королевского клуба" отметил: "Всегда, когда мы проводим такие матчи, я недоволен игроками, приложенными усилиями, тем, что мы не реализовали моменты. Мы расстроены".

"Когда создаешь столько моментов, ты обязан забивать. В трех последних встречах у нас моментов было много, а голов – мало. И дело не в невезении или нерешительности. Важно создавать моменты, и мы создаем очень много, но не залетает. Мы продолжим, и будет залетать. Мы спокойны. То, что мы делали на протяжении четырех-пяти месяцев, было хорошо".