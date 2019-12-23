"Победа" опровергла информацию о выкатывании самолета с ВПП

В авиакомпании "Победа" опровергли сообщения о выкатывании самолета за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Кирова.

"Из-за обледенения полосы произошло скольжение воздушного судна в сторону укрепленной обочины без выкатывания. Для предотвращения выкатывания командир успешно принял все необходимые меры, вплоть до применения реверса", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Boeing 737 авиакомпании "Победа" прибыл в Киров из Москвы. Ранее в Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что во время посадки лайнер выехал за пределы ВПП. В результате инцидента никто не пострадал. Источник в экстренных службах региона при этом уточнил, что самолет зацепил грунт одним шасси, и его вытаскивали на полосу при помощи тягачей.

Для выполнения рейса Киров-Москва готовится резервное судно. В авиакомпании подтвердили, что в расписании рейсов "Победы" на 23 декабря "планируются незначительные корректировки".