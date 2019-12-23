Путин проедет по железнодорожному мосту в Крым

Президент России Владимир Путин начинает рабочую неделю на Крымском мосту. Он не только примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения через Крымский мост, но и проедет по нему. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. Это самый протяженный в России и Европе мост.

По словам Пескова, Путин "в поезде проедет из Крыма в сторону Краснодарского края по Крымскому мосту, пока будет ехать, пообщается с рабочими, которые строили мост".

"Постоянное железнодорожное сообщение будет открыто после доклада министра транспорта Евгения Дитриха", — сказал Песков, подчеркнув, что это "важнейшее событие для страны".