Появилось видео столкновения маршруток в Чувашии, где пострадали три человека

Камера наблюдения запечатлела момент аварии с участием двух маршруток, произошедшей вечером в минувшее воскресенье, 22 декабря, в Новочебоксарске.

На записи видно, как один из микроавтобусов повернул налево. В тот момент, когда он пересекал полосу встречного движения, в него врезалось другое транспортное средство.

"Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения обоими водителями пассажирских транспортных средств, которые пересекли перекресток на запрещающий сигнал светофора", — сообщили в пресс-службе региональной полиции.

В результате инцидента пострадали три женщины-пассажира, одной из них потребовалась госпитализация.