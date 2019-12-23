Австралиец изнасиловал девушку, пригрозив ей плохими отзывами на Airbnb

Австралиец изнасиловал 19-летнюю девушку, которая сняла у него жилье посредством сервиса Airbnb. 43-летний Николас Дэвид Уэстон пригрозил гостье, что если она не согласится провести с ним время, он оставит на сайте плохие отзывы о ней.

Как пишет Daily Mail, инцидент произошел в 2017 году. Девушка и ее подруга приехали в Мельбурн и договорились с Уэстоном о съеме комнаты. Они планировали остаться на четыре дня и платили по 100 долларов в день.

Когда девушки разместились, Уэстон предложил им выпить вместе, прежде чем они отправятся в ночной клуб. Затем мужчина попросил их разбудить его, когда они вернутся, чтобы продолжить "пить и тусоваться". В ту ночь девушки не стали будить хозяина, а на следующую ночь он заявил одной из них, что она может спать с ним. Гостья отказалась, тогда мужчина силой затащил ее в свою комнату и изнасиловал.

Сам Уэстон утверждает, что вступил с гостей в интимную связь с ее согласия. Он добавил, что имеет статус "суперхозяина" на Airbnb и дорожит своей репутацией. Тем не менее, суд приступил к рассмотрению его дела, Уэстон в данный момент находится за решеткой.