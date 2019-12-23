"Рома" намерена арендовать нападающего "Реала"

Итальянская "Рома" собирается усилить линию атаки за счет нападающего "Реала" Мариано Диаса. Речь идет об аренде 26-летнего футболиста с возможностью дальнейшего выкупа.

Римляне видят в Мариано подмену основному нападающему Эдину Джеко, сообщает "Спорт-Экспресс". Кроме того, "Рома" будет платить зарплату футболиста. При этом будет досрочна прервана аренда хорвата Николы Калиничв, который вернется в "Атлетико".

Уроженец Доминиканской республики Мариано Диас вернулся в "Реал" из французского "Лиона" в 2018 году. Но нападающий снова не смог заиграть в "королевском клубе". В нынешнем сезоне Диас не сыграл за "Реал" ни одной встречи.