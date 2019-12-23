Путин прилетел в Анапу и проедет с рабочими по Крымскому мосту

Президент России прибыл в Анапу. Отсюда Владимир Путин направится на торжественные мероприятия, которые посвящены открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Путин проедет в поезде с полуострова в сторону Краснодарского края и во время поездки пообщается с рабочими, которые строили мост.

Как сказал Песков, в это же время Путин выслушает доклад министра транспорта Евгения Дитриха, а затем будет открыто постоянное железнодорожное сообщение, которое свяжет Крым с Таманским полуостровом (Краснодарский край), передает ТАСС.

Сегодня же, 23 декабря, в 14 часов с Московского вокзала Петербурга отправится первый поезд в Севастополь, который откроет регулярное железнодорожное сообщение с Крымом.

Поезд "Таврия", которому присвоен номер 007А, пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря и прибудет в Севастополь в 09:25, а 24 декабря отправится первый поезд в Симферополь из Москвы.

На YouTube в преддверии открытия регулярного движения по железнодорожной части Крымского моста опубликован впечатляющий ролик, в котором четыре года строительства этого уникального сооружения "сокращены" до 147 секунд.