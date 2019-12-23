Спасатели ищут 100-тонный кран, чтобы поднять из Невы бетономешалку

Спасатели готовятся поднимать из Невы бетономешалку. ЧП произошло рано утром. — цементовоз съехал с Октябрьской набережной в реку. Момент аварии зафиксировали камеры видеорегистраторов. Водитель пропал, его ищут.

С утра в акватории Невы в районе Молоохтинского проспекта идут поисково-спасательные работы. Для того, чтобы поднять бетономешалку необходим 100-тонный кран. В парке МЧС такой технике нет. В настоящий момент кран пытаются найти в других организациях.

Как напоминают "Вести Санкт-Петербург", цементовоз ехал по набережной с превышением скорости. утром шел дождь, видимость плохая и дорога очень скользкая. Водитель пытался объехать легковую машину и врезался в дом. От удара большегруз выбросило на соседнюю полосу, он зацепил другой автомобиль, после чего упал в воду. За несколько часов бетономешалка по течению оказалась за полтора километра от места падения. Сейчас она видна в районе дома №98 по Малоохтинскому проспекту в двадцати с лишним метрах от берега.