Путин проехал через Крымский мост в кабине машиниста

Из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе из трех вагонов отправился президент России Владимир Путин. Глава российского государства в кабине локомотива в прямом эфире телеканала "Россия 24" переезжал через Крымский мост. Российский президент примет участие в торжественном открытии пассажирского железнодорожного движения через Керченский пролив.

Поезд шел со скоростью чуть более 90 километров в час. На вокзальном комплексе станции "Керчь Южная. Новый парк" к Путину присоединились глава Крыма Сергей Аксенов, министр транспорта Евгений Дитрих, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин, глава совета директоров "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг.

Путин отметил, что по железнодорожному мосту движение мягче, чем по автомобильному мосту. Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Это бархатный путь, здесь рельсы уложены без стыков.

По железнодорожной части моста будут курсировать поезда с материковой части России на Крымский полуостров. После открытия моста железнодорожное сообщение с Крымом будет восстановлено. А грузовое движение по Крымскому мосту будет начато с 1 июля 2020 года. Это связано с достройкой пунктов досмотра грузовых поездов. Также необходимо электрофицировать участок дороги.

Огни Крымского моста будет видно с Международной космической станции. Расстояние от опоры до опоры железнодорожного моста составляет в длину два футбольных поля.