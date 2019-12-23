Жить будет: в красноярской клинике сделали операцию таракану-архимандриту

Красноярские ветеринары провели операцию на самке таракана-архимандрита. Потомство у этих живородящих насекомых созревает внутри специального кокона, который в этот раз не вправился и остался снаружи, поскольку в нем осталась оотека с недоразвитым потомством.

Появился риск заражения отмирающей оболочки, и было принято решение оперировать. В клинике подчеркнули, что это первый случай, когда ее сотрудники "практически подковали блоху".

Чтобы таракан-архимандрит не испытывал дискомфорта во время процедуры, были применены три вида обезболивающих — специальный препарат внутрь, местный анестетик и газовый наркоз.

С газом возникли небольшие трудности. В клинике отметили, что специальных устройств для тараканов не нашлось, и наркоз выходил между маской и самкой архимандрита. "Поверьте, газа, выходящего из этого пространства, хватило на нее и на врача с ассистентом", — пошутили в комментариях сотрудники клиники.

Оотека была извлечена из кокона, и ветеринары вернули таракана хозяину. "Мы желаем здоровья красавице!" — пожелали сотрудники клиники на своей странице в социальной сети.

Таракан-архаминдрит, крупное неприхотливое насекомое родом из Южной Америки, часто содержат в неволе в качестве декоративного животного и домашнего любимца. Питается это существо растительной пищей и органическими остатками, способно к коротким полетам.