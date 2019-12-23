Хонда покинул "Витесс" вслед за Слуцким

Японский полузащитник Кейсуке Хонда расторг контракт с "Витессом". Бывший игрок ЦСКА пробыл в голландском клубе всего полтора месяца.

Клуб и 32-летний японец расторгли контракт по обоюдному согласию. "Я приходил по приглашению Леонида Слуцкого, чтобы исправить ситуацию. Но после его отставки я тоже решил покинуть команду", — заявил Хонда.

В ноябре Кейсуке Хонда подписал контракт с "Витессом" до конца года. За полтора месяца японец сыграл за "орлов" четыре матча. Российский тренер Леонид Слуцкий покинул голландский клуб в конце ноября, а на прошлой неделе он возглавил казанский "Рубин".