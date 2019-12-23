Врачи рассказали, сколько шампанского можно выпить в новогоднюю ночь

В преддверии долгих праздников медики дают советы, как не подорвать здоровье обильной едой и алкогольными возлияниями, особенно во время ночного новогоднего застолья.

Ранее эксперты дали совет, как выбрать правильную красную икру, и рассказали, что бутерброд с маслом в данном случае – не правильный.

Что касается шампанского, которое считается традиционным алкогольным напитком во время новогодней ночи, то с ним тоже надо быть аккуратнее.

Прежде всего, стараться приобретать качественные напитки, а не "шмурдяк".



Но и качественным шампанским (как, впрочем, и любым другим, особенно крепким алкоголем) тоже злоупотреблять не стоит.

Главный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по ЦФО Екатерина Иванова в комментарии РИА Новости отметила, что безопасной дозы алкоголя не существует.

По ее словам, чем больше человек выпивает, тем больший вред организму он наносит.

Доктор медицинских наук, завкафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Умрюхин, со своей стороны, говорит, что от одного бокала шампанского существенного вреда не будет.

"Но зачастую люди не могут ограничить прием алкоголя одним бокалом и позволяют себе выпить больше", — отметил медик.

При этом врачи отмечают, что абсолютно безвредную долю "градусного" напитка для организма назвать невозможно, а Алексей Умрюхин добавил, каждому человеку необходимо учитывать еще и то, имеется ли у него индивидуальная непереносимость алкоголя.

Ранее медики предупредили, что активированный уголь не спасает, как это считается, от алкогольного отравления, и дали советы, что делать, если человек все-таки "перебрал".