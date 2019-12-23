Рейтинг самых высоких зарплат в спорте возглавила футбольная "Барселона"

В серии традиционных предновогодних классификаций издание Sportingintelligence опубликовало рейтинг команд по уровню заработной платы в разных видах спорта. Его возглавили три крупнейших футбольных клуба Европы – "Барселона", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Стоит отметить, что вслед за тройкой лидеров стоят сразу восемь клубов американской Национальной баскетбольной ассоциации. В Топ-15 пять футбольных команда (еще французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Манчестер Сити") и 10 представителей НБА.

У "Барселоны" – единственной в компании мировых грандов средняя сумма зарплаты превышает 12 млн долларов и 11 млн евро – 11,08 млн евро и 12,28 млн долларов в год. Средний игрок "Реала" зарабатывает 10,06 млн евро, в "Ювентусе" – 9,12 млн евро.

Самый богатый в этом смысле клуб НБА "Портленд Трейл Блэйзерс" обеспечивает своим игрокам среднюю зарплату 9,06 млн евро или 10,04 млн долларов. В замыкающей список Топ-15 баскетбольной "Филадельфии Сиксерз" средний спортсмен получает 7,78 млн евро или 8,62 млн долларов.