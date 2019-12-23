Российские саперы обезвредили более 300 американских бомб

Специалисты российского Международного противоминного центра за два месяца обезвредили 301 взрывоопасный предмет в лаосской провинции Сиенгхуанг. Чаще всего саперы сталкивались с американскими авиационными суббоеприпасами BLU-26, BLU-65 и BLU-3B, которые могли находиться на глубине до 1,7 метра, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Задача россиян — обнаружение и опознание боеприпаса, а местный отряд саперов занимается ликвидацией опасных находок. Кроме того, специалисты Международного центра начали подготовку 20 лаосских военнослужащих.

Это уже не первая командировка российских взрывотехников в Лаос. В октябре 2018 года они очистили он неразорвавшихся боеприпасов около 100 гектаров леса в районе города Кхамкент.

Американские бомбы и снаряды остались в Лаосе со времен Вьетнамской войны. Например, BLU-26 — это небольшие, размером с теннисный мяч, гранаты, которые должны взрываться при ударе о землю. Однако так происходит не всегда, и суббоеприпасы остаются в земле, представляя опасность даже через десятки лет.