КХЛ. Нижегородское "Торпедо" разгромило во Владивостоке "Адмирал"

Матчем в столице Дальнего Востока между местным "Адмиралом" и нижегородским "Торпедо" стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Гости оказались куда более искушенными, чем хозяева льда. Автозаводцы выиграли со счетом 5:0.

Торпедовцы, крупно выигравшие днями ранее у "Куньлуня" (7:2) начали встречу так, будто прошлый матч и не заканчивался — открыв счёт уже в первой смене усилиями Шенфельда, сообщает сайт клуба "Торпедо". К середине первого периода нижегородцы вели уже со счётом 2:0 — отличился Рэтти.

Во втором периоде опасных моментов хватало и у тех, и у других ворот — но если вратарь гостей Линдбек продолжал держать свои ворота в неприкосновенности, то Красоткина нижегородцы в середине периода пробили в третий раз — отличился Смолин. В заключительной двадцатиминутке Аляев и Смолин довели счет до разгромного.