Сенаторы поддержали возвращение курилок в аэропорты

Совет Федерации РФ одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные непрозрачные комнаты для курения, передает "Интерфакс".

В закон об охране россиян от табачного дыма включили уточнение о том, что курение допускается в воздушных гаванях страны при наличии там специально оборудованных комнат с вентиляцией. В них могут курить зарегистрированные на рейс пассажиры, сотрудники аэропорта и авиакомпаний.

12 декабря 2019 года документы в третьем, окончательном чтении был одобрен Государственной думой РФ.

Тем самым отменяется действующий уже почти шесть лет запрет на курение в зданиях аэропортов.

Как заявил заместитель главы думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль, запретительные меры оказались неэффективными и вред некурящим наносился гораздо больший, поскольку люди курили где угодно.