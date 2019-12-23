В Германии пропавшего два года назад подростка нашли в чулане у педофила

В Германии нашли 15-летнего подростка, который пропал два года назад. Юношу обнаружили в чулане в доме у 44-летнего безработного мужчины, к которому правоохранители пришли с обыском, заподозрив его в распространении детской порнографии.

Как пишет The Sun, подростка обнаружили в городе Рекклингхаузен, расположенном к северу от Кельна. Юноша рассказал, что все два года его не выпускали на улицу. На нем была та же самая одежда, в которую он был одет, когда пропал. Следов насилия на его теле не обнаружили.

Мальчик пропал в возрасте 13 лет 11 июня 2017 года. В тот день он собирался встретиться с друзьями и отправил им сообщение в WhatsApp, после этого его никто не видел, а его телефон оказался выключен.

Как пишет немецкое издание The Local, правоохранители не нашли подтверждения тому, что подростка удерживали в доме мужчины против его воли. Однако родители уверены, что их сын не мог все это время жить там добровольно.

Сейчас с юношей работают психологи, он находится в реабилитационном центре. Его предполагаемого похитителя взяли под стражу.

Ранее сообщалось об аналогичном случае в России: родственники нашли в Красноярске девушку, которая пропала 16 лет назад в Томске. Как оказалось, она потеряла память и все эти годы провела в психоневрологическом интернате.