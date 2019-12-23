Хоккейный "Амур" сумел отыграться в матче против минского "Динамо"

Матчем в Хабаровске продолжился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Местный "Амур" принимал минское "Динамо", проигрывал по ходу матча 0:3, но сумел вырвать победу в заключительные 12 минут с минимальным счетом 4:3.

Гости отлично начали встречу, забили в первом периоде (Паре), а в начале второго сумели создать вполне комфортный задел 4:0 после голов Дроздова и Граньяни. Время шло, а "тигры" никак не могли отыграть хотя бы шайбу.

Однако в составе "Амура" нашелся хоккеист, который переломил не слишком приятную тенденцию: чех Зогорна забил на 48-й минуте, а на 53-й сделал разрыв минимальным. "Тигры" воспрянули духом и в концовке Игнатович и Ушенин смогли принести своей команде победу.