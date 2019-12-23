Тигран Кеосаян пришел в гости к Корчевникову с двумя женами

В "Судьбу человека" один из самых успешных режиссеров российского кино Тигран Кеосаян пришел вместе с двумя женами: бывшей – актрисой Аленой Хмельницкой, и нынешней – Маргаритой Симоньян.

С Аленой они прожили 21 год, в этом союзе родились две дочери. "Первая жена – это часть меня, ближайший друг и человек", — говорит о Хмельницкой Тигран в присутствии Симоньян.

Маргарита Симоньян — главный редактор телеканала RT и МИА "Россия Сегодня" – и Тигран Кеосаян вместе уже почти восемь лет, у них растут трое детей – две дочери и сын.

При этом Маргарита и Алена – в хороших отношениях, так что даже в студию программы рассказать о Тигране они пришли вместе.

Сын знаменитого режиссера Эдмонда Кеосаяна, который снял культовый фильм "Неуловимые мстители", вспоминает, как его упрекали в том, что почти во всех своих фильмах он снимал свою первую жену.

Тигран признается: он брал пример со своего отца, который тоже в своих кинолентах снимал родственников, в том числе и сына, когда он был еще ребенком.

Режиссером Тигран хотел быть с детства, но в итоге стал, по его признанию, единственным сыном известных кинематографистов, который не смог с первого раза поступить во ВГИК.

Тогда из-за переживаний у отца случился обширный инфаркт.

Потом был год работы помощником-режиссера на Саяно-Шушенской ГЭС вместе с Гавриилом Егиазаровым.

Вернувшись через год в столицу, Тигран сдал все экзамены на пятерки и поступил, а его сокурсниками стали Федор Бондарчук, Иван Охлобыстин и Александр Баширов.

Начало работы пришлось на 1990-е, когда кино почти не снимали, но Кеосаян с успехом реализовался в шоубизнесе, став автором клипов для российских артистов: Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой, группы "Машины времени" и многих других.

Однако как к режиссеру к Тиграну Кеосаяну пришло признание после того, как он снял фильмы "Ландыш серебристый", "Президент и его внучка", "Три товарища" и другие.

Правда ли, что Тигран ходил в "Ленком" только для того, чтобы выпить? Что вспоминает о жизни с ним Алена Хмельницкая? Как режиссеру удалось сохранить с ней после развода дружеские отношения?

Как Маргарита Симоньян вспоминает первую встречу с Хмельницкой, и какие проблемы возникли поначалу?

Что сам Кеосаян говорит о ярких и талантливых женщинах, с которыми его сводила жизнь по работе? И что говорят о Тигране его жены?

В гостях у Бориса Корчевникова в "Судьбе человека" – Тигран Кеосаян, Алена Хмельницкая и Маргарита Симоньян.