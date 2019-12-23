Пес под Рождество вернулся домой после 6 лет блужданий

В канун католического Рождества в одной из бельгийских семей произошло настоящее чудо: собака вернулась к хозяевам спустя шесть лет после пропажи. Английский спаниель по кличке Хьюстон сбежал из дома в августе 2013 года, передает RTBF.

Пес ушел из частного дома в пригороде Брюсселя, а на седьмой год отсутствия собаку обнаружили в бельгийской столице возле одного из магазинов. Найти хозяев Хьюстона удалось благодаря электронному чипу.

Хозяйка собаки Франсуаза рассказала, что все эти годы не меняла номер телефона, записанный на чипе. Женщина призналась, что когда ей позвонили из полиции, она первым делом подумала, что неправильно припарковала машину. Однако ее ждала радостная новость.

Франсуаза отметила, что пес не сразу узнал ее, но дома сразу вспомнил хозяйку и остальных членов семьи.

"Сейчас он уже ведет себя, как раньше, только опасается незнакомых людей и особенно двери, когда она открывается и закрываются", – рассказала Франсуаза. По ее словам, сразу видно, что пес боится снова потеряться.

В октябре сообщалось о сбежавшем еноте, который две недели блуждал по улицам Владимира, а потом все же вернулся домой. Хозяева дали объявление о его пропаже в соцсетях, однако животное сумело вернуться к ним самостоятельно.