Обвиняемый в угрозах судье Криворучко вышел из СИЗО

На свободу из СИЗО вышел обвиняемый в угрозах московскому судье Алексею Криворучко Алексей Вересов. Вересов отпущен следствием под подписку о невыезде. Алексей Вересов перепостил пост в интернете об угрозах судье. 46-летний Вересов был арестован до 11 января 2020 года.

Дело было возбуждено в ноябре 2019 года. Вересов обвинялся в призывах к экстремизму через интернет. Это часть 2 статьи 280 Уголовного кодекса России, напоминает ТАСС. Изменение меры пресечение связано с изменением обвинений на часть 1 статьи 296 Уголовного кодекса России ("Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования"). Это пояснил адвокат обвиняемого Максим Пашков.

Судья Тверского районного суда Москвы Алексей Криворучко входит в так называемый список Магнитского. Гнев некоторых пользователей интернета вызвал ход рассмотрения процесса над Павлом Устиновым. Судья Криворучко за нападение на бойца спецназа ОМОН на несогласованном митинге 3 августа из-за выборов в Мосгордуму вынес приговор в виде реального срока лишения свободы.

Евгений Ерзунов сделал публикацию в интернете. Ее перепостили Вересов и 41-летний Сергей Половец. При этом Вересов и Ерзунов были взяты под стражу.

Евгению Ерзунову предъявлено обвинение по статье об угрозах убийством. Процесс по этому делу был объявлен закрытым. Сергей Половец свою вину признал и согласился сотрудничать со следствием, поэтому вышел на свободу еще в ноябре.

Позже Мосгорсуд смягчил Павлу Устинову наказание. Реальный срок лишения свободы был заменен условным.