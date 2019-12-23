Устюгов, Большунов и Непряева вошли в состав сборной на "Тур де Ски"

В преддверии нового года готовится старт крупнейшего в календаре мировых лыжных гонок турнира "Тур де Ски". Сборная России объявила состав на предстоящие соревнования, в мужской команде выступят Сергей Устюгов и Александр Большунов, а в женской – Наталья Непряева.

Компанию Наталье в составе женской национальной сборной составили Анна Непряевская, Диана Головань, Яна Кирпиченко, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова и Анна Жеребятьева. В мужскую команду тренеры также отобрали Андрея Ларькова, Дениса Спицова, Глеба Ретивых, Артема Мальцева, Андрея Мельниченко и Ивана Якимушкина.

Гонки "Тур де Ски" сезона-2019-2020 пройдут в швейцарском Ленцерхайде (28 и 29 декабря), итальянском Тоблахе (31 декабря и 1 января) и в итальянском Валь ди Фиемме (3-5 января).