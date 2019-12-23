Воду из "Фукусимы" могут слить в океан или испарить

Эксперты Министерства экономики, торговли и промышленности Японии предложили слить в океан очищенную от радиоактивных веществ воду с аварийной АЭС "Фукусима-1", или испарить ее в атмосферу, или применить оба метода, передает ТАСС.

Три аварийных реактора на АЭС в настоящее время непрерывно заливаются водой с целью охлаждения. Вода протекает через бреши в корпусах установок, откачивается и подвергается дезактивации. При этом ее очищают практически от всех радиоактивных веществ за исключением небольшого количества трития, который считается не слишком опасным.

В цистернах на территории АЭС уже скопилось более 1 миллиона тонн этой воды, и ее количество ежедневно увеличивается более чем на 170 тонн.

По словам специалистов, слив этой воды в океан или испарение в атмосферу никак не скажется на людях или окружающей среде. При этом правительство опасается, что этот шаг в любом случае вызовет обеспокоенность населения и стран-соседей, а также может ударить по доходам производителей сельхозпродукции и рыболовной промышленности.

Как известно, авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда удар цунами вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции.

В результате в реакторах трех энергоблоков ядерное топливо расплавилось и прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили и четвертый энергоблок. Произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. На сегодняшний день большинство из них дезактивированы. Планируется, что демонтаж АЭС закончится только в 2040-х годах.