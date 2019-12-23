Шахматы. Грищук и Непомнящий сыграют на турнире претендентов

Международная шахматная федерация в своём представила список участников турнира претендентов, на котором будет определен соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в очередном чемпионском матче. Турнир пройдёт в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.

Среди участников предстоящих соревнований два россиянина – Александр Грищук и Ян Непомнящий. Как уже сообщали Вести.Ru, Непомнящий накануне завоевал последнюю путевку на турнир, победив на этапе Гра-при.

Кроме них в столице Урана сыграют Фабиано Каруана (США), Теймур Раджабов (Азербайджан), Дин Лижэнь, Ван Хао (оба – Китай) и Аниш Гири (Нидерланды). В списке числится еще один россиянин Кирилл Алексеенко, которому ФИДЕ готова выделить Wild Card. Однако официально его участие пока не подтверждено.